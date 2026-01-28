PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Reken - Einbruch in Verbrauchermarkt

Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Kirchstraße;

Tatzeit: 28.01.2026, zwischen 03:15 Uhr und 28.01.2026, 03:30 Uhr;

In einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind zwei bislang unbekannte Täter in Groß Reken. In der Nacht zum Mittwoch gegen 03.15 Uhr öffneten die Einbrecher an der Kirchstraße gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere des Marktes. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

