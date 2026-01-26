PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Acht Pkw aufgebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Azaleenweg / Kaiserstiege / Huyssenstraße und Gronau-Epe, Am Buddenbrock;

Tatzeit: 25.01.2025, 17.00 Uhr und 26.01.2026, 07.00 Uhr;

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (17.00 Uhr) bis Montagmorgen (07.00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter in Gronau und Gronau-Epe insgesamt acht Pkw gewaltsam geöffnet. In Gronau waren Fahrzeuge betroffen, die an den Straßen Azaleenweg, Kaiserstiege, und Huyssenstraße abgestellt waren. In Gronau-Epe ereignete sich ein weiterer Pkw-Aufbruch an der Straße Am Buddenbrock. Die Täter schlugen jeweils die Scheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten aus dem Inneren persönliche Gegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

