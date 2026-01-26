PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Drei Einbrüche in Bahnhof Reken und Hülsten
Polizei sucht Zeugen

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Feldweg und Uhlenberg, Hülsten, Voßkamp;

Tatzeit: zwischen 23.01.2026, 20.00 Uhr und 24.01.2026, 19.30 Uhr;

In drei Häuser eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Bahnhof-Reken und Reken-Hülsten. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Feldweg. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Der zweite Fall in Bahnhof Reken ereignete sich am Samstag an der Straße Uhlenberg. Dort warfen die Unbekannten eine Scheibe ein und betraten das Haus. Sie durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke. Auch hier konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht angegeben werden, ob etwas entwendet wurde. In Reken-Hülsten scheiterten die Einbrecher auf dem Voßkamp bei dem Versuch, durch ein Fenster in Innere eines Hauses zu gelangen. Das Fenster hielt dem Versuch stand. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der oben genannten Tatorte feststellen können. Hinweisgeber können sich bei der Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

