POL-BOR: Bocholt - Zwei versuchte Diebstähle von Firmengelände

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Telingskamp;

Tatzeit: zwischen 22.01.2026, 17.00 Uhr und 25.01.2026, 07.00 Uhr;

Zwei Mal in ein Firmengelände eindringen wollten bislang unbekannte Täter am Telingskamp in Bocholt. Die Einbrecher beschädigten zunächst zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Teile des Eingangstors. Bei einem zweiten Versuch im Verlauf des vergangenen Wochenendes beabsichtigten die Unbekannten erneut gewaltsam auf das Firmengelände zu kommen. Hier verbogen sie den außen liegenden Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Den Angaben des Geschädigten zufolge wurde bei beiden Versuchen offenbar nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden durch das Kriminalkommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990, entgegengenommen. (jh)

