POL-BOR: Ahaus-Wessum - Spiegel beschädigt und davongefahren
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus-Wessum, Eichenallee;
Unfallzeit: zwischen 24.01.2026, 18.00 Uhr und 25.01.2026, 14.15 Uhr;
Einen Mercedes Vito angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Wessum. Das Auto stand zwischen Samstagabend und Sonntagmittag am Fahrbahnrand an der Straße Eichenallee. Der Flüchtige beschädigte das Auto am Fahrerspiegel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
