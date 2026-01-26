PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Spiegel beschädigt und davongefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Eichenallee;

Unfallzeit: zwischen 24.01.2026, 18.00 Uhr und 25.01.2026, 14.15 Uhr;

Einen Mercedes Vito angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Wessum. Das Auto stand zwischen Samstagabend und Sonntagmittag am Fahrbahnrand an der Straße Eichenallee. Der Flüchtige beschädigte das Auto am Fahrerspiegel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

