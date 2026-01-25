Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallbeteiligter nach Zusammenstoß mit Fahrrad gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Alleestraße/ Südstraße;

Unfallzeit: 23.01.2026, 12.10 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Fahrradfahrerin am Freitagmittag in Stadtlohn. Die 25-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Südstraße in Richtung Südring. An der Kreuzung Alleestraße missachte ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt der Stadtlohnerin. Durch den Zusammenstoß stürzte sie mit dem Fahrrad zu Boden und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch trennten sich die Parteien, ohne ausreichend die Personalien auszutauschen. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Angaben der jungen Frau um einen weißen SUV handeln.

Die Polizei bittet den Autofahrer und mögliche Unfallzeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell