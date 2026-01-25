PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallbeteiligter nach Zusammenstoß mit Fahrrad gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Alleestraße/ Südstraße;

Unfallzeit: 23.01.2026, 12.10 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Fahrradfahrerin am Freitagmittag in Stadtlohn. Die 25-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Südstraße in Richtung Südring. An der Kreuzung Alleestraße missachte ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt der Stadtlohnerin. Durch den Zusammenstoß stürzte sie mit dem Fahrrad zu Boden und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch trennten sich die Parteien, ohne ausreichend die Personalien auszutauschen. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Angaben der jungen Frau um einen weißen SUV handeln.

Die Polizei bittet den Autofahrer und mögliche Unfallzeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:21

    POL-BOR: Gronau - In Doppelhaushälfte eingebrochen

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Damm; Tatzeit: 23.01.2026, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr; In eine Doppelhaushälfte eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Durch die Terrassentür drangen die Einbrecher am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr in das Gebäude am Gildehauser Damm ein. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit eine verdächtige Person oder Fahrzeuge ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:21

    POL-BOR: Gescher - Ein vollendeter und ein versuchter Einbruch in Gescher

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Ahauser Damm, Drosselweg; Tatzeit: 24.01.2026, zwischen 04.15 Uhr und 15.00 Uhr / 23.01.2026, gegen 04.00 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gescher. Die Einbrecher verschafften sich am Samstag zwischen 04.15 Uhr und 15.00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Innern des Objekts am Ahauser Damm. Dort durchwühlten ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:21

    POL-BOR: Borken - Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, B70/ Zum Ehrenmal; Unfallzeit: 24.01.2026,12.45 Uhr; Schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall erlitten hat eine 23-jährige Borkenerin am Samstagmittag in Borken. Eine 19-jährige Raesfelderin fuhr mit ihrem Pkw auf der B70 in Richtung B67, als die junge Borkenerin in Höhe der Einmündung Zum Ehrenmal zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Auf der Straße kam es zu einem Zusammenstoß, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren