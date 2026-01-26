POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Lagerhalle
Heek (ots)
Tatort: Heek-Nienborg, Dinkelweg;
Tatzeit: zwischen 24.01.2026, 16.00 Uhr und 25.01.2026, 09.00 Uhr;
Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in eine Lagerhalle an der Straße Dinkelweg in Heek-Nienborg ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Schloss und gelangten so in das Innere der Halle. Entwendet wurden diverse Arbeitsgeräte. Auf dem Gelände standen zudem Arbeitsmaschinen wie Bagger und Radlader. An diesen wurden die Tankdeckel aufgebrochen und Dieselkraftstoff entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
