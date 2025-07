Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte entwenden Gasflaschen von Außengelände eines Baumarktes

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (23.07.) wurde die Polizei zu einem Baumarkt an der Straße An der Bahn im Stadtteil Frankenforst gerufen, nachdem dort gegen 07:30 Uhr das Fehlen mehrerer Gasflaschen festgestellt wurde.

Unbekannte Täter hatten offenbar im Außenbereich des Baumarktes zwei Gittertüren zu einem Außenlager aufgebrochen. Sie entwendeten mehrere Gasflaschen mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich. Am Vortag (22.07.) gegen 16:00 Uhr waren alle Gasflaschen noch vorhanden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

