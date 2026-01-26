PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligte gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kaiserstiege;

Unfallzeit: 24.01.2026, zwischen 18.00 und 19.10 Uhr;

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Mann aus Gronau am Samstagabend. Seinen Angaben zufolge befuhr er zwischen 18.00 Uhr und 19.10 Uhr unter anderem die Vereinsstraße und die Kaiserstiege mit seinem Pkw. Während der Fahrt habe er zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos touchiert. Eine gezielte Angabe der Unfallörtlichkeit konnte der Unfallverursacher nicht machen. Von zu Hause informierte er anschließend die Polizei.

Die Polizei sucht die Halter der beiden möglicherweise beschädigten Fahrzeuge. Nach ersten Ermittlungen liegt die Unfallörtlichkeit im Bereich des Kreisverkehrs Vereinsstraße/Kaiserstiege. Die Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen können sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. wenden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:36

    POL-BOR: Reken - Drei Einbrüche in Bahnhof Reken und Hülsten / Polizei sucht Zeugen

    Reken (ots) - Tatort: Bahnhof Reken, Feldweg und Uhlenberg, Hülsten, Voßkamp; Tatzeit: zwischen 23.01.2026, 20.00 Uhr und 24.01.2026, 19.30 Uhr; In drei Häuser eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Bahnhof-Reken und Reken-Hülsten. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:32

    POL-BOR: Bocholt - Zwei versuchte Diebstähle von Firmengelände

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Telingskamp; Tatzeit: zwischen 22.01.2026, 17.00 Uhr und 25.01.2026, 07.00 Uhr; Zwei Mal in ein Firmengelände eindringen wollten bislang unbekannte Täter am Telingskamp in Bocholt. Die Einbrecher beschädigten zunächst zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Teile des Eingangstors. Bei einem zweiten Versuch im Verlauf des vergangenen Wochenendes beabsichtigten die Unbekannten erneut ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:15

    POL-BOR: Heek-Nienborg - Einbruch in Lagerhalle

    Heek (ots) - Tatort: Heek-Nienborg, Dinkelweg; Tatzeit: zwischen 24.01.2026, 16.00 Uhr und 25.01.2026, 09.00 Uhr; Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in eine Lagerhalle an der Straße Dinkelweg in Heek-Nienborg ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Schloss und gelangten so in das Innere der Halle. Entwendet wurden diverse Arbeitsgeräte. Auf dem Gelände standen zudem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren