Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligte gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kaiserstiege;

Unfallzeit: 24.01.2026, zwischen 18.00 und 19.10 Uhr;

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Mann aus Gronau am Samstagabend. Seinen Angaben zufolge befuhr er zwischen 18.00 Uhr und 19.10 Uhr unter anderem die Vereinsstraße und die Kaiserstiege mit seinem Pkw. Während der Fahrt habe er zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos touchiert. Eine gezielte Angabe der Unfallörtlichkeit konnte der Unfallverursacher nicht machen. Von zu Hause informierte er anschließend die Polizei.

Die Polizei sucht die Halter der beiden möglicherweise beschädigten Fahrzeuge. Nach ersten Ermittlungen liegt die Unfallörtlichkeit im Bereich des Kreisverkehrs Vereinsstraße/Kaiserstiege. Die Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen können sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. wenden. (jh)

