POL-BOR: Einladung zum Seniorenradeln im Kreis Borken - Neue Termine für das Jahr 2026

Das Präventionskonzept "Seniorenradeln" der Kreispolizeibehörde Borken ist im vergangenen Jahr auf große Resonanz gestoßen und wurde von den Teilnehmenden sehr gut angenommen. Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird das Angebot auch im Jahr 2026 fortgeführt.

Ziel des Seniorenradelns ist es, die Verkehrssicherheit ältere Radfahrerinnen und Radfahrer zu erhöhen und für typische Unfallrisiken zu sensibilisieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Nutzung von Pedelecs im Kreis Borken kommt der Verkehrspräventionsarbeit eine besondere Bedeutung zu. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal zwölf Personen begrenzt, um ein individuelles Eingehen auf die Teilnehmenden zu ermöglichen. Die Streckenführung orientiert sich an aktuellen Unfallhäufungsstellen im Kreisgebiet. Kritische Verkehrssituationen werden vor Ort praktisch erläutert und gemeinsam mit Fachkräften besprochen. Themenschwerpunkte sind unter anderem das richtige Verhalten an Kreuzungen und Kreisverkehren, die sichere Nutzung von Radwegen sowie die Bedeutung von Helm, Beleuchtung und verkehrssichere Ausstattung - insbesondere im Zusammenhang mit Pedelecs und E-Bikes. Für das Jahr 2026 sind folgende Termine vorgesehen:

Wachstandort Gronau:

Stadt Gronau 23.04.2026

Wachstandort Ahaus: Stadt Ahaus 12.05.2026 Stadt Gescher 28.05.2026 Stadt Stadtlohn 06.07.2026 Stadt Vreden 10.06.2026 Gemeinde Heek 25.06.2026 Gemeinde Legden 08.07.2026 Gemeinde Schöppingen 10.07.2026

Wachstandort Borken: Stadt Borken und OT Gemen 16.04.2026 Borken, OT Weseke und OT Burlo 07.05.2026 Gemeinde Heiden 03.06.2026 Gemeinde Raesfeld 09.09.2026 Gemeinde Reken 31.08.2026 Gemeinde Südlohn und OT Oeding 15.09.2026 Stadt Velen und OT Ramsdorf 02.07.2026

Wachstandort Bocholt: Stadt Bocholt 13.07.2026 Stadt Isselburg 15.07.2026 Stadt Rhede 17.07.2026

Die Anmeldung zu den Terminen ist ab dem neuen Jahr telefonisch unter der Rufnummer 02861-900-6161 möglich. Der genaue Zeitpunkt der Freischaltung der Telefonleitung wird rechtzeitig bekannt gegeben. Ein Anrufbeantworter nimmt die Daten entgegen; ein Rückruf erfolgt anschließend.

