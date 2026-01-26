PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Einladung zum Seniorenradeln im Kreis Borken - Neue Termine für das Jahr 2026

Kreis Borken (ots)

Das Präventionskonzept "Seniorenradeln" der Kreispolizeibehörde Borken ist im vergangenen Jahr auf große Resonanz gestoßen und wurde von den Teilnehmenden sehr gut angenommen. Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird das Angebot auch im Jahr 2026 fortgeführt.

Ziel des Seniorenradelns ist es, die Verkehrssicherheit ältere Radfahrerinnen und Radfahrer zu erhöhen und für typische Unfallrisiken zu sensibilisieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Nutzung von Pedelecs im Kreis Borken kommt der Verkehrspräventionsarbeit eine besondere Bedeutung zu. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal zwölf Personen begrenzt, um ein individuelles Eingehen auf die Teilnehmenden zu ermöglichen. Die Streckenführung orientiert sich an aktuellen Unfallhäufungsstellen im Kreisgebiet. Kritische Verkehrssituationen werden vor Ort praktisch erläutert und gemeinsam mit Fachkräften besprochen. Themenschwerpunkte sind unter anderem das richtige Verhalten an Kreuzungen und Kreisverkehren, die sichere Nutzung von Radwegen sowie die Bedeutung von Helm, Beleuchtung und verkehrssichere Ausstattung - insbesondere im Zusammenhang mit Pedelecs und E-Bikes. Für das Jahr 2026 sind folgende Termine vorgesehen:

Wachstandort Gronau:

Stadt Gronau 23.04.2026

Wachstandort Ahaus:
Stadt Ahaus            12.05.2026
Stadt Gescher          28.05.2026
Stadt Stadtlohn        06.07.2026
Stadt Vreden           10.06.2026
Gemeinde Heek          25.06.2026
Gemeinde Legden        08.07.2026
Gemeinde Schöppingen   10.07.2026
Wachstandort Borken:
Stadt Borken und OT Gemen       16.04.2026
Borken, OT Weseke und OT Burlo  07.05.2026
Gemeinde Heiden                 03.06.2026
Gemeinde Raesfeld               09.09.2026
Gemeinde Reken                  31.08.2026
Gemeinde Südlohn und OT Oeding  15.09.2026
Stadt Velen und OT Ramsdorf     02.07.2026
Wachstandort Bocholt:
Stadt Bocholt           13.07.2026
Stadt Isselburg         15.07.2026
Stadt Rhede             17.07.2026

Die Anmeldung zu den Terminen ist ab dem neuen Jahr telefonisch unter der Rufnummer 02861-900-6161 möglich. Der genaue Zeitpunkt der Freischaltung der Telefonleitung wird rechtzeitig bekannt gegeben. Ein Anrufbeantworter nimmt die Daten entgegen; ein Rückruf erfolgt anschließend.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

