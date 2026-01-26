Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall fordert drei Leichtverletzte

Borken (ots)

Unfallort: Borken, B 70/B 67;

Unfallzeit: 26.01.2026, 07.15 Uhr;

Drei leicht verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen in Borken. Gegen 07.15 Uhr fuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Borken auf der B 70 von Raesfeld kommend in Richtung Borken und beabsichtigte, nach links auf die B 67 in Richtung Münster aufzufahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines 32-jährigen Mannes aus Borken, der auf der B 70 in Richtung Raesfeld unterwegs war. Durch den Aufprall verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Auch der 20-jährige Beifahrer im Transporter erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell