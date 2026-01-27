PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Dieselkraftstoff entwendet

Gescher (ots)

Tatort: Gescher-Hochmoor, Autobahnrastplatz Gescher-Hochmoor;

Tatzeit: zwischen 26.01.2026, 18.00 Uhr und 27.01.2026, 05.30 Uhr;

Rund 600 Liter Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter auf dem Autobahnrastplatz Gescher-Hochmoor aus einer Zugmaschine gezapft. Das Fahrzeug hatte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf dem Parkplatz in Höhe der Park- und Ruhefläche für den gewerblichen Güterverkehr gestanden. Dort öffneten die Diebe den Tankdeckel und gelangten so an den Treibstoff. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

