Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verstoß gegen das Waffengesetz

Kehl (ots)

Am Montagabend (30.06.) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl an der Europabrücke ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten einen Schlagring. Der 39-jährige französische Staatsangehörige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

