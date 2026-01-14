POL-W: W/K Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Frank M.

Wuppertal (ots) - Am gestrigen Nachmittag (12.01.2026) ereignete sich in einem Parkhaus an der Wilhelmstraße in Wuppertal-Elberfeld ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Fahrerflucht. Gegen 16:50 Uhr meldete eine 43-jährige Frau, dass sie durch einen Pkw gestreift worden sei, als sie sich zu Fuß in Richtung des Treppenhauses begeben wollte. Der Pkw sei zu diesem Zeitpunkt rückwärts gefahren. Am ...

