POL-W: W/K Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Frank M.
Wuppertal (ots)
Im Zusammenhang mit der Suche nach einem Vermissten wird die Mithilfe der Öffentlichkeit nicht mehr benötigt. (s. Pressemeldung vom 08.01.2026, "POL-W: W Vermisstensuche nach Frank M. - Hinweise erbeten") Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem Mann führten dazu, dass er wohlbehalten in Köln angetroffen werden konnte. Die Medien werden gebeten, das Bild nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell