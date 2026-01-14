PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/K Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Frank M.

Wuppertal (ots)

Im Zusammenhang mit der Suche nach einem Vermissten wird die Mithilfe
der Öffentlichkeit nicht mehr benötigt.

(s. Pressemeldung vom 08.01.2026, "POL-W: W Vermisstensuche nach 
Frank M. - Hinweise erbeten")

Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem Mann führten dazu, 
dass er wohlbehalten in Köln angetroffen werden konnte.

Die Medien werden gebeten, das Bild nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal

