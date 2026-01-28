POL-BOR: Stadtlohn - Versuchter Diebstahl eines Kupferfallrohres
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Vredener Straße;
Tatzeit: zwischen 26.01.2026, 17.00 Uhr und 27.01.2026, 10.00 Uhr;
Unbekannte Täter versuchten, zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein Fallrohr aus Kupfer von einem Gebäude an der Vredener Straße in Stadtlohn zu entwenden. Der Diebstahl misslang, da das Rohr fest am Haus befestigt war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
