POL-BOR: Ahaus -Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Coesfelder Straße;
Unfallzeit: 28.01.2026, zwischen 08.35 Uhr und 09.00 Uhr;
Einen grauen Daimlerchrysler angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus. Das Auto parkte Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Coesfelder Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
