Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geldbörse entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 28.01.2026, 17.00 Uhr;

Unbemerkt eine Geldbörse entwendet hat ein Taschendieb in Ahaus. Der Kunde eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße bemerkte im Kassenbereich den Verlust seiner Geldbörse. Der Mann hatte sich gegen 17.00 Uhr in dem Geschäft aufgehalten. Als er an der Kasse seinen Einkauf bezahlen wollte, befand sich das Portemonnaie nicht mehr in der Jackentasche. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen. Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

