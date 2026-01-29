POL-BOR: Ahaus - Einbruch in leerstehendes Gebäude
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Legdener Straße;
Tatzeit: zwischen 21.01.2026, 15.00 Uhr und 28.01.2026, 14.00 Uhr;
In ein leerstehendes Gebäude eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus. Um in das Objekt an der Legdener Straße zu gelangen, öffneten sie gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere der Räumlichkeiten. Die Tat ereignete sich zwischen dem 21.01.2026, 15.00 Uhr und 28.01.2026, 14.00 Uhr. Die Einbrecher entwendeten Kupferrohre und Kupferdachrinnen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
