POL-BOR: Gronau - Stromkabel entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Hermelinweg;

Tatzeit: zwischen 28.01.2026, 16.00 Uhr und 29.01.2026, 06.00 Uhr;

Auf Stromkabel abgesehen hatten es bislang Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Gronau. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren eines Rohbaus an der Straße Hermelinweg. Dort entwendeten die Einbrecher neben 1400 Meter Stromkabel auch diverses Befestigungsmaterial und isolierte Kupferadern.

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich machen? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (mo)

