Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dortmunder Straße;

Unfallzeit: zwischen 28.01.2026, 18.00 Uhr und 29.01.2026, 08.15 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Dortmunder Straße in Bocholt. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hatte er zuvor einen vor einem Wohnhaus abgestellten schwarzen VW Polo angefahren und beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 18.00 Uhr und 08.15 Uhr. Es entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

