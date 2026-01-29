Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dortmunder Straße;

Unfallzeit: zwischen 28.01.2026, 18.00 Uhr und 29.01.2026, 08.15 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Dortmunder Straße in Bocholt. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hatte er zuvor einen vor einem Wohnhaus abgestellten schwarzen VW Polo angefahren und beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 18.00 Uhr und 08.15 Uhr. Es entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (mo)

