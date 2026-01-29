Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht auf Parkplatz begangen

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Gildekamp;

Unfallzeit: 28.01.2026, zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Rhede. Der Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz an der Straße Gildekamp. Der schwarze Opel Corsa wurde durch den Zusammenstoß an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell