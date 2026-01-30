POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der L572 in Südlohn

Südlohn (ots) - Die seit dem 20.01.2026 vermisste Jugendliche aus Südlohn ist wohlbehalten angetroffen worden. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat oder Verkehrsunfall vor. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten sowie des Bildes zu ...

mehr