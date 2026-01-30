PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der L572 in Südlohn

Südlohn (ots)

In Südlohn ist es auf der L572 / Wienkamp Rechts zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW gekommen. Die Unfallstelle ist in Richtung Stadtlohn sowie in Richtung Südlohn komplett gesperrt. Es wird über die Stadtlohner Bauerschaft abgeleitet. Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

