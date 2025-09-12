PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Flucht nach Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Nach einem Unfall mit Flucht zwischen zwei Radfahrenden im Eimündungsbereich des Deipenwegs mit der Mastbruchstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus sucht die Polizei Zeugen.

Eine 29-Jährige war am Mittwochnachmittag, 10. September, gegen 16.15 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Mastbruchstraße in Richtung der Straße An der Talle unterwegs. Vom Deipenweg aus bog ein männlicher Fahrradfahrer unvermittelt nach rechts auf den Geh- und Radweg in gleicher Richtung ab. Beide Räder stießen zusammen, die Frau und der unbekannte Mann stürzten zu Boden. Nach einer kurzen Rücksprache mit einer Zeugin, stieg der Mann wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.

Die 29-Jährige, die einen Helm trug, zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Eine Fahrt in ein Krankenhaus lehnte sie ab. Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe hochdeutsch gesprochen, einen Helm sowie ein khaki-farbenes Oberteil und eine gleichfarbige Hose getragen. Sein Fahrrad sei ein schwarzes Citybike gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

