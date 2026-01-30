Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Vehlingen, Anholter Straße;

Tatzeit: zwischen 29.01.2026, 21.30 Uhr, und 30.01.2026, 05.45 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind unbekannte Täter an der Anholter Straße in Isselburg-Vehlingen. In der Nacht zum Freitag beschädigten die Einbrecher eine Tür und durchwühlten im Inneren mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Bargeld.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell