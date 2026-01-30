PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Vehlingen, Anholter Straße;

Tatzeit: zwischen 29.01.2026, 21.30 Uhr, und 30.01.2026, 05.45 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind unbekannte Täter an der Anholter Straße in Isselburg-Vehlingen. In der Nacht zum Freitag beschädigten die Einbrecher eine Tür und durchwühlten im Inneren mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Bargeld.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 14:46

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Brockendorfstraße; Tatzeit: 30.01.2026, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Brockendorfstraße in Bocholt. Freitagmorgen zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr warfen die Einbrecher die Scheibe der Terrassentür ein und betraten das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:45

    POL-BOR: Bocholt - Zuleitungskabel von Baustelle entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Schwanenstraße; Tatzeit: zwischen 29.01.2026, 22.00 Uhr, und 30.01.2026, 06.30 Uhr; Zuleitungskabel von einer Baustelle entwendeten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verschafften sich die Diebe Zutritt zu der Baustelle an der Schwanestraße und entwendeten circa 50 bis 60 Meter Zuleitungskabel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden durch ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:13

    POL-BOR: Abschlussmeldung: Südlohn - Verkehrsunfall auf der L 572 in Südlohn

    Südlohn (ots) - Am Freitagmorgen befuhr ein 29-jährige Lkw-Fahrer aus Hamm die L 572 in Fahrtrichtung Südlohn. In Höhe der Straße Wienkamp Rechts kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Für die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren