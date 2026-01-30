Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Brockendorfstraße;

Tatzeit: 30.01.2026, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Brockendorfstraße in Bocholt. Freitagmorgen zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr warfen die Einbrecher die Scheibe der Terrassentür ein und betraten das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten Schmuck.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell