POL-BOR: Gronau - Automaten aufgebrochen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Königstraße;
Tatzeit: zwischen 30.01.2026, 17.00 Uhr und 31.01.2026, 07.30 Uhr;
Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Scheibe eines Warenautomaten in Gronau an der Königstraße. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen entwendeten die Unbekannten Zigaretten und Zubehör. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)
