POL-BOR: Gronau - Automaten aufgebrochen

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Birkhahnweg; Unfallzeit: 30.01.2026, 06.15 Uhr; Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Freitagmorgen in Vreden. Eine 25-jährige Vredenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Straße Birkhahnweg und bog nach links auf die Winterswyker Straße ab. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der entlang der Winterswyker Straße in Richtung der Niederlanden ...

