Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Verkehrsunfall fordert sechs Verletzte

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Dorstener Landweg / Leblicher Straße;

Unfallzeit: 30.01.2026, 14.55 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Dorstener Landweg / Leblicher Straße in Heiden wurden am Freitag gegen 14.55 Uhr insgesamt 6 Personen verletzt, davon drei schwer und drei leicht. Eine 32-jährige Frau aus Vreden fuhr mit ihrem Pkw den Dorstener Landweg in Richtung Leblicher Straße und beabsichtigte, diese zu überqueren. Ein 77-jähriger Mann aus Heiden befuhr zeitgleich mit seinem Pkw die Leblicher Straße in Richtung Marbeck. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, da die 32-Jährige den vorfahrtberechtigten 77-Jährigen übersah. Beide Autos kamen anschließend auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die Fahrerin aus Vreden erlitt schwere Verletzungen, ihre drei Insassen wurden leicht verletzt. Der Fahrer aus Heiden sowie seine Beifahrerin zogen sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell