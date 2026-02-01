PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Maria-Veen - Einbruch in Einfamilienhaus

Reken (ots)

Tatort: Reken, Maria-Veen, Landsbergstraße;

Tatzeit: 31.01.2026, zwischen 18.40 Uhr und 20.20 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Landsbergstraße in Maria-Veen. Samstagabend zwischen 18.40 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

