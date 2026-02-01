Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Maria-Veen - Einbruch in Einfamilienhaus

Reken (ots)

Tatort: Reken, Maria-Veen, Landsbergstraße;

Tatzeit: 31.01.2026, zwischen 18.40 Uhr und 20.20 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Landsbergstraße in Maria-Veen. Samstagabend zwischen 18.40 Uhr und 20.00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell