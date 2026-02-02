Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Minderjährige verursachen Verkehrsunfall nach unbefugter Fahrzeugnutzung

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Hamalandstraße;

Unfallzeit: 02.02.2026, zwischen 02.00 Uhr und 03.30 Uhr;

In der Nacht zu Montag kam es gegen 03.30 Uhr an der Kreuzung Hamalandstraße/Flörbachstraße in Ahaus-Wessum zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Pkw war nach der Kollision mit einer Verkehrsinsel nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten zwei minderjährige Jugendliche an. Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden offenbar ohne Wissen der Eigentümerin bereits in Vreden den Fahrzeugschlüssel beschafft und mit dem Auto eine Spritztour unternommen hatten. Nach einem Zwischenaufenthalt im Raum Gronau übernahm ein 15-Jähriger das Steuer, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf dem Rückweg in Richtung Vreden kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Bordstein einer Verkehrsinsel. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme räumte einer der Jugendlichen ein, zuvor an einer THC-haltigen Vape gezogen zu haben. Entsprechende freiwillige Drogenvortests verliefen jedoch bei beiden Beteiligten negativ. Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben sich ebenfalls nicht. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und erschienen vor Ort. Das Fahrzeug wurde anschließend durch einen Angehörigen ordnungsgemäß abgestellt und die weitere Bergung organisiert. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell