Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Schwerer Raub in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Haverbeck;

Tatzeit: 01.02.2026, 02.00 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag kam es in Schöppingen zu einem schweren Raubdelikt in einem Einfamilienhaus an der Straße Haverbeck. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen zwei bislang unbekannte Täter gegen 02.00 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus eines Ehepaares ein. Die Bewohner wurden im Haus angegriffen, geschlagen und massiv bedroht. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Wohnräume und entwendeten unter anderem Bargeld, Bankkarten, Mobiltelefone sowie persönlichen Schmuck. Anschließend flüchteten die Unbekannten aus dem Haus. Die beiden Geschädigten konnten sich im Anschluss zu Nachbarn retten, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 - männlich, cira 1,70 m groß, etwa 30 Jahre alt, Brillenträger und dunkle Haare. Der Mann war mit einer schwarzen Jacke, dunklen Jeans und Handschuhe bekleidet und sprach Deutsch. Täter 2 - männlich, cirka 1,80 m groß, etwa 30 Jahre alt, schwarze Haare mit schwarzem Oberlippen- und Kinnbart und dunkelbraunen Augen. Dieser Mann trug eine dunkle Daunenjacke, eine schwarze Jeans und weiß-schwarze Schuhe. Er sprach ebenfalls Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet insbesondere um Hinweise zu einem möglichen Fluchtfahrzeug. Während der Tatausführung soll sich ein Fahrzeug im Bereich der gegenüberliegenden Bushaltestelle "Küper" an der L570 (Leerer Straße) aufgehalten haben. Nach der Tat flüchteten die Täter in diese Richtung. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen Kombi gehandelt haben. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag zwischen 01:30 Uhr und 04:00 Uhr im Bereich Haverbeck / Bushaltestelle "Küper" verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ein abgestelltes bzw. anfahrendes Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion 1 in Borken unter der Telefonnummer 02861 / 9000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell