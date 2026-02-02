PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Alter Postweg;

Unfallzeit: zwischen 31.01.2026, 12:00 Uhr, und 01.02.2026, 10:00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Alter Postweg in Gronau. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen VW Polo angefahren und vorne rechts beschädigt.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 13:38

    POL-BOR: Gronau - Fünf Pkw aufgebrochen

    Gronau (ots) - Tatorte: Gronau, August-Hahn-Straße / Grünstiege / Alter Postweg / Alfred-Dragstra-Platz; Tatzeit: zwischen 30.01.2026, 17.00 Uhr, und 01.02.2026, 11:05 Uhr; Fünf Autos gewaltsam geöffnet haben bislang unbekannte Täter in Gronau zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen. Die Fahrzeuge waren an den Straßen August-Hahn-Straße, Grünstiege, Alter Postweg und Alfred-Dragstra-Platz abgestellt. Die Täter ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:33

    POL-BOR: Ahaus - Minderjährige verursachen Verkehrsunfall nach unbefugter Fahrzeugnutzung

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wessum, Hamalandstraße; Unfallzeit: 02.02.2026, zwischen 02.00 Uhr und 03.30 Uhr; In der Nacht zu Montag kam es gegen 03.30 Uhr an der Kreuzung Hamalandstraße/Flörbachstraße in Ahaus-Wessum zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Pkw war nach der Kollision mit einer Verkehrsinsel nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn zum Stehen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 08:40

    POL-BOR: Reken - Einbruch in Wohnhaus

    Reken (ots) - Tatort: Reken-Klein Reken, Zum Sportplatz; Tatort: zwischen 31.01.2026, 16:00 Uhr, und 01.02.2026, 06:00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Zum Sportplatz in Klein Reken. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen warfen die Einbrecher die Scheibe der Terrassentür ein und betraten das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren