Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Alter Postweg;

Unfallzeit: zwischen 31.01.2026, 12:00 Uhr, und 01.02.2026, 10:00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Straße Alter Postweg in Gronau. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand abgestellten weißen VW Polo angefahren und vorne rechts beschädigt.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell