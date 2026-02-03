Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wohnungseinbruch während der Bewohner schlief

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Poststraße;

Tatzeit: 02.02.206, zwischen 03.00 Uhr und 12.00 Uhr;

Während ein Gronauer in seiner Wohnung schlief, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zum Inneren. Aus der Erdgeschosswohnung an der Poststraße erbeuteten die Einbrecher zwischen 03.00 Uhr und 12.00 Uhr die Geldbörse und das Handy des Geschädigten. Der Bewohner bemerkte den Einbruch erst nach dem Aufwachen.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (mo)

