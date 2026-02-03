Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Mit Pkw überschlagen

Velen (ots)

Unfallort: Velen, B 67, Höhe Auffahrt Ramsdorf/Heiden;

Unfallzeit: 03.02.2026, 08.56 Uhr;

Mit ihrem Pkw überschlagen hat sich eine 47-jährige Südlohnerin bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B 67 in Fahrtrichtung Münster. Die Frau befuhr gegen 08.55 Uhr den rechten der beiden Fahrstreifen. Links neben ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 58-jähriger Lkw-Fahrer in gleiche Richtung. Der 58-Jährige beabsichtigte den Fahrstreifen nach rechts zu wechseln. Dabei übersah er offenbar den Pkw der Südlohnerin. Diese wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet sie auf den angrenzenden Grünstreifen und verlor die Kontrolle. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte 47-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (mo)

