PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer nach Unfall gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Heeker Straße/Fürstenkämpe;

Unfallzeit: 03.02.206, 13.05;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin kam es am Dienstagmittag in Ahaus. Eine 12-jährige Ahauserin befuhr mit ihrem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung den Radweg der Heeker Straße in Richtung Nordring. In Höhe der Einmündung Fürstenkämpe stieß sie mit einem Autofahrer zusammen. Der Mann befuhr die Straße Fürstenkämpe und beabsichtigte auf die Heeker Straße abzubiegen. Hierbei übersah er die Fahrradfahrerin. Nach der Kollision half er dem Kind zurück auf das Fahrrad und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Das Mädchen verletzte sich dabei leicht.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (mo)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Marie Olbering (mo), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:21

    POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Parkplatz

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße; Unfallzeit: 03.02.206, zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagmittag in Wüllen. Der Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz an der Wüllner Straße. Der weiße Audi Q4 wurde durch den Zusammenstoß linksseitig ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:16

    POL-BOR: Velen - Mit Pkw überschlagen

    Velen (ots) - Unfallort: Velen, B 67, Höhe Auffahrt Ramsdorf/Heiden; Unfallzeit: 03.02.2026, 08.56 Uhr; Mit ihrem Pkw überschlagen hat sich eine 47-jährige Südlohnerin bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B 67 in Fahrtrichtung Münster. Die Frau befuhr gegen 08.55 Uhr den rechten der beiden Fahrstreifen. Links neben ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 58-jähriger Lkw-Fahrer in gleiche Richtung. Der 58-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren