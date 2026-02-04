Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer nach Unfall gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Heeker Straße/Fürstenkämpe;

Unfallzeit: 03.02.206, 13.05;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin kam es am Dienstagmittag in Ahaus. Eine 12-jährige Ahauserin befuhr mit ihrem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung den Radweg der Heeker Straße in Richtung Nordring. In Höhe der Einmündung Fürstenkämpe stieß sie mit einem Autofahrer zusammen. Der Mann befuhr die Straße Fürstenkämpe und beabsichtigte auf die Heeker Straße abzubiegen. Hierbei übersah er die Fahrradfahrerin. Nach der Kollision half er dem Kind zurück auf das Fahrrad und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Das Mädchen verletzte sich dabei leicht.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (mo)

