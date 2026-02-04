Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall davongefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Hindenburgallee;

Unfallzeit: 03.01.2026, zwischen 07.40 Uhr und 12.55 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Straße Hindenburgallee in Ahaus. Am Dienstag zwischen 07.40 Uhr und 12.55 Uhr hatte er einen zuvor auf dem dortigen Schulparkplatz abgestellten grauen Mini One angefahren und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (mo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell