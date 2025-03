POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss; PKW überschlägt sich

Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, 23.03.2025, gegen 20.50 Uhr, kam es in Altenkirchen, Dammweg, zum Brand eines Altkleidercontainers. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Altenkirchen gelöscht werden. Am Container entstand Sachschaden. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: ...

mehr