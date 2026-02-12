Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Im Heubrock/Kabeldiebstahl aus Solarpark

Coesfeld (ots)

In Ascheberg waren im Zeitraum vom 03.02.2026 16:00 Uhr bis zum 10.02.2026 15:00 Uhr Kabeldiebe aktiv. Bei dem Tatort handelt es sich um ein etwa 5,5 Hektar großes, mit einem Doppelstabmattenzaun abgegrenztes Areal eines Solartechnikparks, zwischen den Straßen "Im Heubrock" und "Daverthauptweg" in Ascheberg. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände, indem sie das mit einem Kettenschloss gesicherte Doppelflügeltor aufbrachen. Im Anschluss trennten sie sämtliche Verbindungskabel zu den Anschlusskästen der Generatoren der insgesamt über 16.000 Solarmodule. Die insgesamt etwa 92 Kilometer Kupferkabel wurden fachmännisch durchtrennt und schließlich entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport ein oder mehrere größere Fahrzeuge genutzt wurden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Fahrzeuge bemerkt oder andere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02591-793711 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell