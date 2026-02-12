Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L581, Holtwicker Straße, Wetmarstraße

Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Abend (11.02.2026) gegen 19.35 Uhr kam es in Coesfeld auf der Kreuzung Holtwicker Straße / Wetmarstraße zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Roller- und eines Autofahrers.

Zuvor befuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Coesfeld mit einem Soziusfahrer die Holtwicker Straße. In Hohe der dortigen Kreuzung beabsichtigte er seinerseits nach links in die Wetmarstraße abzubiegen.

Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 28-jährige Autofahrerin aus Rosendahl die Holtwicker Straße in entgegengesetzter Richtung und behielt diese im Kreuzungsbereich auch bei.

Beim Abbiegevorgang kollidierte der Rollerfahrer mit der Autofahrerin und es kam zum Unfall bei dem sich der Rollerfahrer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Soziusfahrer und die Autofahrerin blieben unverletzt.

Die Unfallörtlichkeit blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell