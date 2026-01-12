Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußballturnier endet für Zuschauer im Polizeigewahrsam (0007449/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Ein Fußballturnier in der Schnaudertalhalle endete am Freitagabend (09.01.2026) für einen 43-jährigen Mann deutlich früher als geplant. Der stark alkoholisierte Besucher ignorierte ein ausgesprochenes Hausverbot und beleidigte zunächst einen Ordner. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Mann wenig kooperationsbereit: Er verweigerte die Angabe seiner Personalien, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte verbal, spuckte in ihre Richtung und holte schließlich zum Schlag aus. Der Mann wurde zu Boden gebracht, fixiert und in Gewahrsam genommen. Während der gesamten Maßnahme kündigte er mehrfach an, die handelnden Beamten töten zu wollen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Mehrere Strafanzeigen wurden gefertigt. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell