PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste/Polizei klärt Einbruch in Einfamilienhaus auf

Coesfeld (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus war es am 02.10.2025 in Dülmen gekommen. Unbekannte Täter brachen ein Fenster auf und entwendeten Lebensmittel und Haushaltsgegenstände. Der Kriminalpolizei gelang es, am Tatort Spuren zu sichern. Diese führten die Beamten zu einem 29-jährigen Dülmener, der sich nun für die Tat verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 15:18

    POL-COE: Dülmen/ Jugendliche verursachen Einsätze - Täter in Haft

    Coesfeld (ots) - In Dülmen verursachten wenige polizeibekannte Jugendliche und Heranwachsende zuletzt vermehrt Einsätze. Nicht in allen Fällen handelte es sich dabei um Straftaten, sondern auch um grenzüberschreitendes Verhalten. Die Polizei geht mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln gegen dieses Verhalten vor. Dazu zählt auch das Einleiten von ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:26

    POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße/ Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei Lüdinghausen sucht Zeugen. Eine 15-jährige Lüdinghauserin schilderte, dass vier unbekannte Jugendliche sie am Montag (09.02.26) dazu genötigt haben sollen, an einem Joint zu ziehen. Gegen 14 Uhr befand sie sich an der Steverstraße, wo sie sich am Fotokasten aufhielt. Die Jugendliche äußerte, dass sie von der Gruppe festgehalten wurde. Da sie sich kurz darauf unwohl fühlte, kam sie mit ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:08

    POL-COE: Olfen, Marktplatz/ Grauer Opel Meriva beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (09.02.26) einen grauen Opel Meriva am Marktplatz beschädigt. Zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr stand dieser auf dem Aldiparkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren