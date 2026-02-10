Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Jugendliche verursachen Einsätze - Täter in Haft

Coesfeld (ots)

In Dülmen verursachten wenige polizeibekannte Jugendliche und Heranwachsende zuletzt vermehrt Einsätze. Nicht in allen Fällen handelte es sich dabei um Straftaten, sondern auch um grenzüberschreitendes Verhalten.

Die Polizei geht mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln gegen dieses Verhalten vor. Dazu zählt auch das Einleiten von Strafverfahren. Diese Verfahren werden im Rahmen der Ermittlungen gebündelt, um sie möglichst schnell und effizient bearbeiten zu können. Die Ermittler stehen dabei im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft, die über das weitere strafrechtliche Vorgehen entscheidet.

Einer der Tatverdächtigen sitzt inzwischen bereits in Haft. Er war am 04.02. zunächst in Polizeigewahrsam genommen worden, um weitere Straftaten zu verhindern. Aktuell verbüßt er seitdem eine Haftstrafe aus einem früheren Verfahren.

