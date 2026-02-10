Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße/ Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei Lüdinghausen sucht Zeugen. Eine 15-jährige Lüdinghauserin schilderte, dass vier unbekannte Jugendliche sie am Montag (09.02.26) dazu genötigt haben sollen, an einem Joint zu ziehen. Gegen 14 Uhr befand sie sich an der Steverstraße, wo sie sich am Fotokasten aufhielt. Die Jugendliche äußerte, dass sie von der Gruppe festgehalten wurde. Da sie sich kurz darauf unwohl fühlte, kam sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die vier Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

1.

- blonde Haare - Basecap - schwarze glänzende Polsterjacke - blaue Jeanshose - rund 17 Jahre alt - etwa 1,70 Meter

2.

- braune Stoffjacke - blaue Jeanshose - weiße Schuhe - schwarzes Basecap - circa 17 Jahre alt

3.

- schwarzer Hoodie - graue Jeanshose - schwarze Schuhe - graues Basecap - rund 17 Jahre alt

4.

- keine Angaben, da diese Person hinter der Jugendlichen stand

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell