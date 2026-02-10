POL-COE: Coesfeld, Rietmannweg/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Durch das Aufhebeln eines Fensters sind Unbekannte am Montag (09.02.26) in ein Haus am Rietmannweg gelangt. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 21 Uhr. Angaben über mögliche Beute liegen aktuell nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
