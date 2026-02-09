Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/Fahrzeugteile abmontiert und gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter machten sich an einem Kundenfahrzeug eines Autohauses in Dülmen zu schaffen. Am Montag (09.02.) gegen 01:00 Uhr morgens begaben sie sich zu einem frei zugänglichen Abstellplatz und demontierten das Frontradar eines Jeep Cherokee. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt. Nach wenigen Minuten entfernten sich die Personen in Richtung Münsterstraße.

Auf einer Kameraaufzeichnung sind die Personen zu sehen, es handelt sich um Männer. Einer trug eine schwarze Cappy, ein anderer einen grauen Kapuzenpullover und eine dunkle Jacke.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Rufnummer 02594-793611 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell