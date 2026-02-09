PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Steinbach
Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes auf der Straße "Steinbach" in Lüdinghausen, Seppenrade rief am 07.02.2026, gegen 18.15 Uhr die Polizei. Sie machte Angaben zu einem Ladendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter hatte bereits am Tag zuvor diverse Artikel aus dem Laden entwendet. Die Mitarbeiterin erkannte den unbekannten Täter in dem Drogeriemarkt wieder und konfrontierte diesen mit der Tat vom Vortag. Dieser schubste sie zur Seite und flüchtete aus dem Ladenlokal. Auf den Videoaufzeichnungen konnte sie erkennen, dass der unbekannte Mann wieder diverse Artikel entwendet hatte.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 30-40 Jahre alt
   - Dreitagebart
   - bekleidet mit dunkler Basecap, heller Hose, beige-braunen 
     Kapuzenjacke, darüber eine dunklere / dunkle Winterjacke und 
     hellen Turnschuhen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

