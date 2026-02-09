Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Steinbach

Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes auf der Straße "Steinbach" in Lüdinghausen, Seppenrade rief am 07.02.2026, gegen 18.15 Uhr die Polizei. Sie machte Angaben zu einem Ladendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter hatte bereits am Tag zuvor diverse Artikel aus dem Laden entwendet. Die Mitarbeiterin erkannte den unbekannten Täter in dem Drogeriemarkt wieder und konfrontierte diesen mit der Tat vom Vortag. Dieser schubste sie zur Seite und flüchtete aus dem Ladenlokal. Auf den Videoaufzeichnungen konnte sie erkennen, dass der unbekannte Mann wieder diverse Artikel entwendet hatte.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30-40 Jahre alt - Dreitagebart - bekleidet mit dunkler Basecap, heller Hose, beige-braunen Kapuzenjacke, darüber eine dunklere / dunkle Winterjacke und hellen Turnschuhen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell