Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Am Deibaum
Einbruch in Mehrfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am 06.02.2026, in der Zeit vom 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Lüdinghausen Seppenrade, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke im Erdgeschoss und auch in der Obergeschosswohnung.

Angaben zu einem möglichen Diebesgut konnten bisher nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld

