Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kiefernweg/In Einfamilienhaus eingebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstag (07.02.) in ein Einfamilienhaus am Kiefernweg ein. Die tat ereignete sich zwischen 08:30 Uhr und 23:15 Uhr. Die Täter begaben sich auf die Hausrückseite des freistehenden Einfamilienhauses, drückten einen Rollladen hoch und brachen eine Terrassentür auf. Im Haus durchsuchten sie alle Etagen und Räume und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie einen Tresor. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren, die nun ausgewertet werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell