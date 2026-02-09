PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, L551
Vier Verletzte Jugendliche nach Unfall

Coesfeld (ots)

Zu einem Unfall mit vier verletzten Jugendlichen kam es am 07.02.2026, gegen 20.45 Uhr in Nottuln, Appelhülsen.

Ein 17-jähriger Nottulner befuhr mit seinem Kleinkraftrad die L551 in Fahrtrichtung Senden-Bösensell. Auf dem Soziussitz saß eine weitere Person. Auf Höhe der Einmündung Werlte 32 beabsichtigte der 17-Jährige, nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Er bremste verkehrsbedingt ab und hielt an.

Eine 16-jährige Aschebergerin, die mit ihrem Leichtkraftrad in gleicher Richtung folgte, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 17-Jährigen auf. Auch sie hatte einen Soziusfahrer dabei(einen 17-jähriger Havixbecker). Beide Kräder kamen zu Fall.

Dabei verletzten sich alle vier Beteiligten. Rettungswagen brachten den Nottulner und seinen Mitfahrer in Krankenhäuser.

Die Angaben der Unfallbeteiligten zum genauen Hergang waren zum Teil widersprüchlich. Die Polizei konnte die Unfallbeteiligung der mutmaßlichen Unfallverursacherin daher nicht zweifelsfrei klären. Zur Beweissicherung stellten die Beamten eines der beteiligten Kräder sicher.

Der vermeintliche Soziusfahrer der Aschebergerin entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte auf Aufforderung jedoch zurück.

Im weiteren Verlauf ermittelten die Beamten zwei Zeugen. Diese hatten ihre Anwesenheit zur Unfallzeit zunächst verschwiegen, da sie selbst in eine separate Verkehrsstraftat verwickelt waren. In diesem Zusammenhang leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Ein weiteres Krad stellten sie als Beweismittel sicher.

Die Unfallörtlichkeit war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld

