Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Mit Pfefferspray angegriffen

Coesfeld (ots)

Ein 56-jähriger Coesfelder wurde während eines Spaziergangs auf dem Gelände der Marienburg von mehreren Personen angegriffen. Die Tat ereignete sich am Samstag (07.02.) gegen 17:45 Uhr. Die Unbekannten griffen ihn mit Pfefferspray an und stießen ihn zu Boden. Der 56-jährige wurde dabei leicht verletzt.

Drei in diesem Zusammenhang tatverdächtige Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - 1,65-1,70m groß - schmale Statur - 25-30 Jahre alt - schmales Gesicht - braune Lederjacke - Camouflage-Hose in schwarz-weiß

Person 2:

- weiblich - 1,65-1,70m groß - ca. 20 Jahre - kräftigte Statur - gewellte dunkelblonde Haare - schwarze Steppjacke

Person 3:

- männlich - 1,65-1,70m groß - ca. 20 Jahre - stabil gebaut - dunkel gekleidet

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02541-140 bei der Polizei Coesfeld zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell