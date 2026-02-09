PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Mit Pfefferspray angegriffen

Coesfeld (ots)

Ein 56-jähriger Coesfelder wurde während eines Spaziergangs auf dem Gelände der Marienburg von mehreren Personen angegriffen. Die Tat ereignete sich am Samstag (07.02.) gegen 17:45 Uhr. Die Unbekannten griffen ihn mit Pfefferspray an und stießen ihn zu Boden. Der 56-jährige wurde dabei leicht verletzt.

Drei in diesem Zusammenhang tatverdächtige Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

   - männlich
   - 1,65-1,70m groß
   - schmale Statur
   - 25-30 Jahre alt
   - schmales Gesicht
   - braune Lederjacke
   - Camouflage-Hose in schwarz-weiß

Person 2:

   - weiblich
   - 1,65-1,70m groß
   - ca. 20 Jahre
   - kräftigte Statur
   - gewellte dunkelblonde Haare
   - schwarze Steppjacke

Person 3:

   - männlich
   - 1,65-1,70m groß
   - ca. 20 Jahre
   - stabil gebaut
   - dunkel gekleidet

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02541-140 bei der Polizei Coesfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

