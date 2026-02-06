Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bruchstraße, Höhe Quarzwerk, Achtung! Vollsperrung aufgrund abgesackter Straße

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen bemerkten eine abgesackte Straße in Höhe der Quarzwerke / Bruchstraße in Coesfeld-Lette. Die Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Bruchstraße ist bis auf Weiteres in beide Richtungen ab dem Bahnübergang L600 bis Ende der Quarzwerke in FR Lette gesperrt. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell